Giroud si allontana: futuro in Spagna per il francese?

Per l'Inter si complica la pista che porta ad Olivier Giroud, attaccante del Chelsea che andrà via a parametro zero da Londra

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo Elgoldigital.com, per l'Inter potrebbe complicarsi la pista che porta al giocatore che era stato designato per essere il vice-Lukaku. Si tratta di Olivier Giroud, attaccante francese in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno del 2021. Su di lui, pare essere in vantaggio l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Se così fosse, l'Inter dovrebbe puntare altri obiettivi per quel ruolo, ma prendere il francese sarebbe perfetto soprattutto per i costi.