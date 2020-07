Giroud Inter: "Voglio restare al Chelsea, ma nel calcio mai dire mai"

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Infosport+ su Canal+ sul suo futuro. Il centravanti transalpino si vede ancora al Chelsea nonostante i rumours di mercato che lo danno ancora in orbita Inter.



Giroud era stato cercato dai nerazzurri nella scorsa sessione invernale di calciomercato ma a un certo punto le trattative si sono arenate. Dopo i contatti frequenti con l'entourage del giocatore il trasferimento ha subito una brusca frenata, con l'Inter che non è riuscita ad aggiudicarsi le prestazioni dell'ex Montpellier. Ecco quanto affermato recentemente alla stampa: "Il mio futuro, sia a breve sia a medio termine, è qui in Inghilterra. Nel calcio non puoi mai dire mai, ma l’intenzione mia è di rimanere qui".



Queste le sue dichiarazioni che momentaneamente scacciano ogni ipotesi di uno switch di casacca nel prossimo mercato: Giroud vuole restare al Chelsea, anche se ha sottolineato che nel calcio tutto può accadere.