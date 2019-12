Giroud Inter, trattativa in stand-by. Nel frattempo spunta un nuovo club

Olivier Giroud è uno dei nomi caldi in casa Inter in vista del mercato di gennaio: il centravanti transalpino è da tempo sulla lista della spesa di Marotta, ma dalla Francia arrivano notizie poco rassicuranti sull'affare.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano "L'Equipe" il Glasgow Rangers si sarebbe inserito con prepotenza nella corsa al calciatore, con il tecnico del club scozzese Steven Gerrard che avrebbe chiesto espressamente l'esubero dei blues.



L'Inter rimane comunque alla finestra, con Antonio Conte che vorrebbe avere in rosa il giocatore per la seconda metà di stagione. Giroud-Inter: si inseriscono però i Rangers.