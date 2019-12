Giroud Inter, spunta un nuovo club nella corsa all'attaccante

Olivier Giroud è uno dei nomi caldi in casa Inter per quanto concerne l'attacco: il centravanti francese è ai ferri corti con Lampard e una sua cessione sembrerebbe ormai imminente.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "TuttoMercatoWeb" anche l'Atletico Madrid si sarebbe inserito nella corsa al giocatore, con i nerazzurri che si preparano ad affrontare la concorrenza iberica in vista del mercato.



Giroud era già finito sul taccuino del club di Cerezo, con l'interesse che stando sempre a quanto riferito dal noto portale si sarebbe di nuovo manifestato in maniera concreta nelle ultime ore. Marotta e Ausilio rimangono alla finestra, nel frattempo anche i colchoneros si aggiungono al club targato Suning.