Giroud Inter, spunta un altro club nella corsa all'attaccante del Chelsea

Olivier Giroud è uno dei nomi caldi in casa Inter per quanto concerne l'attacco. Il francese, deluso dallo scarso impiego da parte di Frank Lampard, sembrerebbe stia cercando una nuova sistemazione.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal "Daily Mirror" non ci sarebbero solo i nerazzurri sulle tracce del centravanti transalpino. Il Borussia Dortmund rimane alla finestra, ma sempre secondo quanto riferito dal tabloid inglese anche il Crystal Palace sarebbe entrato nella corsa al calciatore.



Concorrenza in vista per il club targato Suning, che dovrà affrontare due squadre per aggiudicarsi l'esubero dei Blues. Giroud rimane in orbita Inter, ma da oltremanica spunta una nuova pretendente.