Giroud Inter, si prosegue con la trattativa. Resta solo un dettaglio da limare

Giroud-Inter:la trattativa prosegue. Contatti sempre vivi tra le due parti, anche se ci sarebbe da limare un dettaglio sull'ingaggio. Ma la sensazione per una buona riuscita dell'affare sarebbe positiva.



La richiesta degli inglesi è di 6 milioni, l’Inter mette sul piatto 4,5 più qualche bonus. Il pressing nerazzurro si fa sempre più insistente, con la fumata bianca che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.



Giroud quindi è il prescelto dalla dirigenza nerazzurra per il reparto offensivo: l'accordo sembrerebbe essere imminente, con la dirigenza targata Suning che accelera i tempi per regalare a Conte l'innesto tanto desiderato in attacco. A riportarlo è "Tuttomercatoweb".