Giroud Inter, la concorrenza di Werner non spaventa il francese

Da ormai un anno Antonio Conte ha esplicitamente richiesto alla propria dirigenza l'ingaggio di un attaccante di esperienza e affidabile. Si è parlato molto di Edin Dzeko, ma uno dei profili maggiormente più graditi resta quello di Olivier Giroud.

Il centravanti francese era stato vicino all'approdo nella Milano nerazzurra la scorsa sessione di mercato invernale. Il prolungamento di contratto con il Chelsea fino al 2022 però, ha raffreddato inevitabilmente i dialoghi. Ora però la situazione è cambiata. Al Chelsea per 60 milioni di euro è arrivato Timo Werner, altro attaccante che all'Inter piaceva parecchio.

Che il tedesco non si sia trasferito a Londra per sedere in panchina è facilmente intuibile. Di questo ne è consapevole anche Olivier Giroud, ma ai microfoni de L'Equipe il campione del mondo si è detto pronto per lottare per una maglia da titolare.