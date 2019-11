Giroud Inter, l'attaccante apre al trasferimento in nerazzurro

Olivier Giroud è il nome caldo in casa Inter per quanto concerne l'attacco: il centravanti del Chelsea non avrebbe gradito lo scarso impiego da parte di Frank Lampard finora, con i nerazzurri che continuano a monitorare la situazione.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Sport Mediaset" il calciatore avrebbe detto sì al trasferimento, con il club targato Suning che da tempo avrebbe già avviato i contatti con l'entourage dell'attaccante francese proponendo un contratto di un anno e mezzo rispetto al biennale chiesto dal giocatore.



C'è il nodo legato all'ingaggio: Giroud percepisce attualmente otto milioni di euro annui, e per un suo approdo a Milano bisognerebbe giocare a ribasso. Si continua a trattare.