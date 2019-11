Giroud Inter, il giocatore chiede un incontro col Chelsea

Olivier Giroud, stando alle indiscrezioni riportate da "L'Equipe", ha chiesto un incontro col Chelsea per discutere sul suo futuro. L'attaccante piace all'Inter, coi nerazzurri che monitorano costantemente la pista che porta all'attaccante ex Montpellier.



Il centravanti transalpino, titolare una sola volta in Premier League con i Blues, vorrebbe maggiori garanzie data anche la sua volontà di partecipare ai prossimi Europei con la Francia.



Il giocatore non è contento della situazione attuale e dello scarso impiego da parte di Frank Lampard in questa prima metà di stagione. Marotta e Ausilio continuano ad osservare gli sviluppi della situazione per regalare ad Antonio Conte il rinforzo tanto desiderato in attacco.