Giroud-Inter, contratto pronto ma c'è un problema: i dettagli

Nonostante ci sia ancora una stagione da portare a termine, l'Inter è già a lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima. Uno dei primi obiettivi di Ausilio e Marotta è quello di portare a casa un attaccante d'esperienza che possa permettere a Lukaku di rifiatare, cosa praticamente mai avvenuta in questo suo primo anno in nerazzurro.

Il primo nome nella lista dei dirigenti interisti resta quello di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea che a gennaio è stato davvero a un passo dal vestire la casacca nerazzurra. Secondo la Gazzetta dello Sport, le parti avrebbero già trovato un accordo di massima: il trentaquattrenne campione del mondo dovrebbe firmare un biennale a cifre decisamente inferiori rispetto al suo attuale contratto con i blues (circa 8 milioni di euro l'anno).

A quanto pare però potrebbe esserci un problema in grado di far saltare questo matrimonio annunciato. Nell'attuale contratto di Giroud con il Chelsea ci sarebbe una clausola che permetterebbe al club londinese di prolungare unilateralmente di un anno la permanenza del giocatore. L'attaccante ha un contratto in scadenza il prossimo giugno ma la possibilità che il campionato inglese prosegua anche a luglio rende davvero plausibile l'ipotesi che il club eserciti questa opzione.

Antonio Conte si aspetta un vice-Lukaku dalla prossima campagna acquisti e ha individuato nel francese (già ai suoi ordini ai tempi del Chelsea) l'uomo giusto per la sua Inter. I nerazzurri comunque non sono disposti a trattare con Abromovic, ragion per cui hanno già iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un altro attaccante da regalare al tecnico leccese.