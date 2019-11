Giroud Inter, contatti avviati! Il giocatore ha già deciso

Olivier Giroud vorrebbe un ampio minutaggio data la sua volontà di partecipare ai prossimi Europei: il centravanti transalpino spera in una convocazione da parte del ct Deschamps ma la sua situazione attuale al Chelsea non starebbe facilitando le sue intenzioni.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "TuttoSport" Giroud sembrerebbe disposto ad accettare l'Inter come prossima destinazione anche per soli 18 mesi. Il costo del cartellino non supererebbe gli 8 milioni dato anche il contratto del francese che scade il 30 giugno.



L'unico nodo da risolvere è quello legato al Chelsea: il club londinese ha il mercato bloccato e la terza scelta di Frank Lampard è proprio il bomber ex Montpellier. Da capire se Abramovich & Co. saranno disposti a lasciarlo andare.