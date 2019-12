Giroud Inter, concorrenza per i nerazzurri. C'è un altro club per l'attaccante

Olivier Giroud continua ad essere sulla lista della spesa di Marotta e Ausilio: l'attaccante, deluso dallo scarso impiego da parte di Lampard, vorrebbe cambiare squadra. L'Inter c'è, ma stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia.



Secondo quanto riferito da "Le10Sport" anche il Nizza sarebbe entrato in corsa per assicurarsi il centravanti transalpino dei blues, con Patrick Vieira che avrebbe stabilito i contatti col club di Abramovich.



Dopo il Marsiglia si registra un altro interesse per il calciatore, che però avrebbe espresso più volte il desiderio di essere nuovamente allenato da Antonio Conte.