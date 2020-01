Giroud Inter, ci siamo: stabilita la cifra per l'arrivo in nerazzurro

Giroud -Inter, ci siamo: secondo quanto riferito dall'account Twitter di Nicolò Schira sarebbe stata trovata la cifra per il trasferimento dell'attaccante transalpino in nerazzurro.



Intesa trovata sulla base di 5 milioni più bonus, con il giocatore che sarà in Italia nelle prossime ore per le visite mediche. Ecco quanto affermato dal famoso cronista di calciomercato:



"Affare fatto! Olivier Giroud a Inter da Chelsea per € 5 milioni + € 1,5 milioni di bonus. Accordo totale tra attaccante francese e Inter per un contratto di 2 anni e mezzo con uno stipendio di € 4 milioni + bonus all'anno. Nelle prossime 48-72 ore Giroud sarà a Milano per le visite mediche".