Giroud Inter, c'è la scadenza sull'affare. Nerazzurri sempre alla finestra

Olivier Giroud è uno dei nomi caldi in casa Inter per quanto riguarda l'attacco: il centravanti transalpino, ormai ai ferri corti con Lampard, sembrerebbe propenso a cambiare squadra per cercare di conquistare la convocazione ai prossimi Europei e per tornare ad avere continuità.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Le10Sport" Giroud avrebbe deciso di attendere i nerazzurri fino a metà gennaio. Oltre questa data il giocatore comincerebbe a guardarsi intorno per cercare una nuova sistemazione.



Non solo: sempre stando a quanto riferito dalla Francia sarebbe stata rispedita al mittente un'offerta proveniente dagli Stati Uniti. I LA Galaxy avrebbero bussato alla porta dell'attaccante, con quest'ultimo che però vorrebbe restare in Europa.