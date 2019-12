Giroud Inter, aumenta la concorrenza per i nerazzurri sull'affare

Olivier Giroud è uno dei nomi caldi in casa Inter per quanto concerne il mercato: il centravanti transalpino è ormai ai ferri corti con Lampard ed una sua cessione sembrerebbe imminente.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Le Progres" ci sarebbero anche altre due squadre interessate all'attaccante. Concorrenza in vista per i nerazzurri, con le rivali provenienti dalla Francia per strappare Giroud ai blues.



Gli altri club interessati al calciatore sarebbero Lione e Bordeaux. L'Inter valuta anche il profilo di Fernando Llorente in vista di gennaio, ma stando sempre a quanto riferito dal quotidiano Marotta non avrebbe mollato la presa sulla pista che porta al francese.