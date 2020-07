Ginter Inter, il giocatore scaccia le voci: "Sto bene al M'Gladbach"

L'Inter sembrerebbe aver messo nel mirino Ginter del Borussia M'Gladbach: il calciatore piacerebbe molto ai nerazzurri, anche se direttamente dalla Germania sarebbe arrivato un segnale sull'affare. Il classe 1994 scaccia momentaneamente le voci di mercato dichiarando di trovarsi bene con il club tedesco senza però disprezzare l'interessamento manifestatosi di recente da parte della dirigenza targata Suning.



"Sto bene al M'Gladbach e ho ancora grandi obiettivi qui", ha dichiarato il calciatore ai microfoni della Bild. L'ostacolo sarebbe l'attuale valutazione del cartellino: 40 milioni, con i Die Fohlen che non intenderebbero fare sconti.



Ginter si è comunque sentito lusingato per l'apprezzamento dell'Inter, ma per il momento tutto sembrerebbe essere stato messo in stand-by causa costo elevato dell'operazione e anche per le recenti parole rilasciate alla stampa tedesca.