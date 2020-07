Ginter Inter, il DS del Borussia M'gladbach non apre ad una cessione

La caccia dell'Inter per accaparrarsi un altro difensore affidabile da inserire in rosa non accenna ad arrestarsi. Il club di Via della Liberazione continua a monitorare Marash Kumbulla, classe 2000 di proprietà dell'Hellas Verona.

Negli ultimi giorni però, ad essere accostato ai nerazzurri è stato anche Matthias Ginter, classe 1994 attualmente in forza al Borussia Moenchengladbach. A parlare di Ginter, ci ha pensato il DS del club tedesco Max Eberl. Ai microfoni di Westdeutsche Zeintung infatti, il dirigente ha detto che per Ginter, così come per altri giocatori, prima o poi arriverà il momento dell'addio.

Tale momento però, non si verificherà nell'immediato. Il difensore che in Bundesliga quest'anno ha collezionato 31 presenze, ha inoltre un contratto in scadenza con il Borussia Moenchengladbach a giugno 2021.