Ginter Inter, conferme dalla Germania: in estate rifiutata offerta da 50 mln

Arrivano conferme dalla Germania sull’interessamento dei nerazzurri per Matthias Ginter, difensore centrale di proprietà del Borussia Moenchengladbach, avversario in Champions League dei nerazzurri. Il classe ‘91 è stato uno dei nomi più caldi dell’ultima finestra di mercato ed è stato più volte accostato a diversi club tra cui: Inter, Atletico Madrid e Arsenal.

La rivista tedesca Sport Bild, l’Inter avrebbe fatto in estate un tentativo concreto per il difensore tedesco mettendo sul piatto un’offerta molto importante. Stando a quanto riporta il tabloid, i nerazzurri sarebbero arrivati ad offrire quasi 50 milioni di euro per convincere il Gladbach, ma la dirigenza del club tedesco avrebbe rispedito l’offerta al mittente.

Anche lo stesso giocatore ha confermato l’interesse dei nerazzurri ed ha ribadito la sua voglio di restare nei Folhen: "Ho notato l'interesse, ma non ho sprecato un pensiero su un possibile trasferimento all'Inter, perché ho ancora grandi obiettivi da raggiungere qui al Borussia Moenchengladbach".