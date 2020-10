Gervinho Inter, diverse offerte dagli Emirati Arabi ma lui aspetta i nerazzurri

In questi ultimi giorni di mercato i nerazzurri potrebbero acquistare un nuovo rinforzo in attacco. Il nome in cima alla lista di Antonio Conte sarebbe quello di Gervinho del Parma. I ducali potrebbero cederlo per motivi di bilancio e liberarsi del suo pesante ingaggio. Il trasferimento potrebbe essere facilitato dagli ottimi rapporti tra due società.

Secondo quanto riportato da TMW, il futuro dell'ex Roma potrebbe essere anche lontano dalla Serie A. L'ivoriano avrebbe ricevuto diverse offerte importanti da club degli Emirati Arabi, ma starebbe attendendo le mosse dell’Inter. La sua volontà sarebbe quella di restare ancora in Italia.

Il suo eventuale trasferimento in nerazzurro potrebbe concretizzare solo negli ultimi giorni di mercato, ma tutto dipenderà da Andrea Pinamonti. Il classe ‘99 è stato riacquistato qualche settimana fa dai nerazzurri e potrebbe nuovamente essere ceduto in prestito per giocare con continuità. Al momento non sarebbero ancora arrivate proposte concrete, se l'attaccante dovesse andare via l’Inter sarebbe pronta ad acquistare Gervinho e completare così il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte.