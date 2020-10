Gervinho Inter, discorso ancora aperto: l’agente è a Milano

Non solo Moses, i nerazzurri potrebbero mettere a segno un altro colpo in queste ultime ore di mercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, non sarebbe ancora tramontata l’idea Gervinho. L’attaccante sarebbe un profilo molto gradito ad Antonio Conte e potrebbe rappresentare un ottima alternativa nel reparto offensivo.

L’ivoriano potrebbe lasciare il Parma per ragioni di bilancio e avrebbe già dato il suo ok all’eventuale trasferimento in nerazzurro. Il classe 87 è reduce da due ottime stagioni in Emilia e potrebbe arrivare per una cifra molto bassa. Pino Calabria, agente dell'ex attaccante della Roma è arrivato poche ore fa a Milano e sarebbe in attesa di una chiamata della dirigenza nerazzurra.

L’affare potrebbe concretizzarsi soltanto se l’Inter dovesse cedere Andrea Pinamonti. Il classe ‘99, dopo essere stato riacquistato in questa finestra di mercato dal Genoa potrebbe nuovamente essere ceduto in prestito per giocare con continuità. Al momento non ci sarebbero ancora proposte concrete, ma nelle prossime ore la situazione potrebbe cambiare.