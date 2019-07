(GDS) Un affare vicino alla chiusura, un altro rischia di sfumare. Il punto

Oggi, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Marotta avrà oggi, durante l'assemblea di Lega, l'occasione di sbloccare due trattative molto importanti, ossia quelle per Dzeko e Barella.

Per il centrocampista del Cagliari sembra essere vicina la fumata bianca, con Giulini che è tentato di accettare l'offerta nerazzurra, vista la forte volontà del calciatore di trasferirsi a Milano.

Il presidente del Cagliari potrebbe provare a chiedere l'inserimento di alcune contropartite, con l'attaccante D'Amico che piace molto.

Marotta oggi incontrerà anche Fienga, ma la trattativa per portare Dzeko all corte di Conte sembra essere in una situazione di stallo, vista la freddezza dei rapporti tra le due società.