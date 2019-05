(GDS) Spunta un retroscena: l'attaccante è stato a Milano, chiusura vicina?

L’Inter sta lavorando alla cessione di Mauro Icardi. Ad ambire al giocatore c’è la Juventus, mentre più indietro l’Atletico Madrid. Marotta ha fretta di chiudere la cessione per potersi concentrare sulla ricerca dei sostituti.

Praticamente fatta per Dzeko, si lavora per Lukaku. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha svelato un’importante retroscena. Il belga qualche settimana fa è stato a Milano, aprendo alla possibilità di ridursi l’ingaggio per approdare in nerazzurro..

L’affare sembra poter andare in porto, visto che Lukaku era un pallino di Mourinho, ma all’attuale tecnico dello United non sembra piacere particolarmente.