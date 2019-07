(GDS) Per Icardi si rischia un'ipotesi nuova che l'Inter vorrebbe evitare

Continua la tensione in casa nerazzurra sul fronte Icardi.

Marotta, stando alla Gazzetta dello Sport, vorrebbe scambiarlo con Dybala, ma la Juventus non sembra essere d'accordo. Intanto l'argentino resiste al corteggiamento del Napoli, continuando a dichiarare amore per la maglia nerazzurra.

La rosea continua prospettando un'ipotesi che avrebbe dell'assurdo ma che a questo punto inizia a diventare concreta. Icardi infatti a fine mercato potrebbe essere ancora un giocatore dell'Inter.

"E se il 3 settembre fosse ancora interista? In quel caso il crollo della sua valutazione sarebbe inevitabile. Addirittura si potrebbe profilare un’uscita a parametro zero, anche se è dura immaginare l’argentino fermo ai box così a lungo. Più logico pensare che la Juve lo corteggi per averlo nella prossima stagione al tempo dei saldi".