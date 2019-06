(GDS) Per Dzeko la Roma chiede una contropartita a sorpresa. La risposta dell'Inter

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa tra Inter e Roma per Edin Dzeko.

I due club stanno lavorando per trovare un'intesa, ed in particolare per individuare la giusta contropartita che sbloccherebbe l'affare.

Pastorello ha lavorato per sciogliere il nodo Vergani, che la Roma gradisce fino d un certo punto, visto che la prima scelta portava a Esposito. Per questo i giallorossi, a sorpresa, hanno provato a chiedere D'Ambrosio, ricevendo un secco no come risposta.