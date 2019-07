(GDS) Ora si complica la pista Lukaku? E un indizio preoccupa l'Inter

Continua la trattativa tra Inter e Manchester United per Lukaku. Ieri As aveva dato per chiuso l'affare, ma la notizia non ha trovato riscontro.

Al momento si registra una fretta del club inglese di verificare la reale intenzione dell'Inter di soddisfare le proprie richieste. In questa fase l'ostacolo c'è, ed è la forte distanza tra le valutazioni fatte dalle due società.

Il Manchester, come noto, vorrebbe incassare 83 milioni, l'Inter ne offre 70 più bonus. La forbice non è quindi sottile, e per questo, riporta la Gazzetta dello sport, il futuro del belga è tutt'altro che scritto.

Un indizio inoltre sembra poter preoccupare i nerazzurri. Lukaku è già con la testa a Milano, ma nonostante ciò, a differenza degli ultimi giorni, è tornato ad allenarsi con il gruppo, e sarà convocato, con ogni probabilità, per la prossima amichevole.