GdS - Offerta ufficiale importante del Flamengo per Gabigol. L'Inter attende

Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, ora in prestito al Flamengo, farà il suo rientro all'Inter a dicembre. Il club brasiliano, date le straordinarie prestazioni dell'attaccante, sarebbe intenzionato ad acquistarlo.

In seguito all'ingente somma di gol messi a segno Gabigol, l'Inter vorrebbe monetizzare al massimo la cessione del giovane talento.

Il Flamengo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe ufficialmente offerto ai nerazzurri circa 22 milioni di euro più bonus. L'Inter starebbe riflettendo, cercando di capire se durante il mercato invernale possano arrivare offerte più allettanti, scatenando così un'asta che favorirebbe le casse dell'Inter.