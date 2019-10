(GDS) Mercato Inter, seconda punta cercasi. Spunta l'ipotesi di un ritorno

L'infortunio di Sanchez, che starà fuori almeno tre mesi, è stata un'autentica tegola per l'Inter. Il giocatore stava iniziando a far vedere il suo valore. Inoltre ora la coperta in attacco è ancora più corta di quanto non lo fosse già.

Per questo la società sta valutando l'ipotesi di intervenire sul mercato già a gennaio, posto però che la priorità sarà rinforzare il centrocampo. E ai diversi nomi circolati in questi giorni, secondo la Gazzetta dello Sport, si aggiungerebbe anche quello di Keita Blade.

Il giocatore non sta facendo faville al Monaco, e Jardim non si opporrebbe alla sua partenza. Il giocatore inoltre accetterebbe volentieri un ritorno a Milano.