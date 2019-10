(GDS) Mercato Inter, due giocatori osservati da vicino per gennaio. Il punto

L'Inter a gennaio avrà necessità di rimpolpare il centrocampo, che in questo momento è il reparto dove la coperta appare maggiormente corta. La Gazzetta dello Sport, facendo seguiro alle parole di Marotta, che di fatto ha confermato che a gennaio se si presenterà l'occasione qualcosa si farà, ha riportato i due nomi papabili.

Il primo è quello di Matic. Il centrocampista, attualmente in forza al Manchetser United, potrebbe liberarsi in inverno, visto che il suo contratto scade a giugno. Lui ha già giocato con Conte, vincendo una Premier con il Chelsea.

Poi c'è sempre Rakitic, ai margini del progetto del Barcellona. Stando alla rosea recentemente ci sarebbe stato un contatto.