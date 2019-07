(GdS) Mercato Inter: discount nerazzurro per Icardi e Nainggolan

Dopo le parole di Beppe Marotta pronunciate ai microfoni di Sky, oggi la Gazzetta dello Sport apre con un titolo emblematico "Inter 3 X 2". Come al discount insomma, l'Inter mette in vendita a prezzi di saldo due dei suoi gioielli, l'ex capitano e quello che lo scorso anno fu il colpo principe del mercato nerazzurro, colui che doveva dare all'Inter l'impulso per fare l'ultimo salto di qualità.

Icardi e Nainggolan sono fuori dal progetto, da diverse settimane tutte le indiscrezioni parlavano di questo, ieri l'Ad nerazzurro lo ha ufficializzato con una mossa che è auspicabile sia ben studiata nella tempistica e nei possibili effetti economici. Domani la squadra si ritrova prima della partenza per Lugano dove si svolgerà il ritiro, Icardi e il Ninjia parteciperanno alla preparazione ma ormai da separati in casa.