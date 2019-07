(GDS) Marotta e Ausilio preparano il blitz. Vogliono tornare con il giocatore

Marotta e Ausilio sono pronti a partire in missione per portare a Milano Romelu Lukaku.

Il belga è l'obiettivo numero uno di Antonio Conte, e per questo non spaventa la valutazione iniziale che ne fa il Manchester, ossia di 83 milioni di euro.

Gli uomini mercato nerazzurri vorrebbero chiudere l'operazione prima della partenza per la Cina, anche se sperano di reperire risorse economiche da alcune cessioni. Karamoh è praticamente del Parma, per Joao Mario si attende la Cina, mentre per Dalbert si continua a lavorare con il Lione.