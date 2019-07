(GDS) La Roma si inserisce per Barella, l'Inter risponde con un pesante sgarbo

L'Inter avrebbe messo in stand-by le trattative sia per Dzeko che per Barella. Sul gioiello del Cagliari c'è stato l'inserimento della Roma, che ha offerto 35 milioni di euro cash più il cartellino di Defrel.

Marotta non vuole partecipare ad aste, e per questo motivo la priorità è stata data a Lukaku.

Tuttavia l'Inter, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe rispondere a questo sgarbo con un altro. Dzeko infatti, per il quale la Roma sta tirando molto la corda, potrebbe essere posticipato. I nerazzurri infatti, forti del si del giocatore, potrebbero decidere di prenderlo tra un anno a parametro zero.