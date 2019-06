(GDS) L'Inter vuole il top player per il ritiro. Mossi i primi passi ufficiali. Trattativa iniziata

La Gazzetta dello Sport, nell'edizione di questa mattina, ha riportato la notizia secondo la quale l'Inter si sta muovendo concretamente per Lukaku. L'intenzione sarebbe quella di averlo a disposizione per il ritiro estivo.

Per questo la dirigenza sta muovendo i primi passi ufficiali nei confronti del Manchester United, che ha fatto sapere di non volere scambi. L'Indizio è chiaro. L'Inter ha messo in stand-by tutte le altre trattative, Lazaro e Dzeko su tutti.

Si lavora quindi per abbassare la pretesa del club inglese, che parte da una valutazione di 85 milioni di euro. Tuttavia la forte volontà del giocatore di vestire nerazzurro è un assiste fondamentale.