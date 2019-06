GdS - L'Inter si porta avanti e prepara il triplo riscatto

Secondo la Gazzetta dello Sport l'Inter sarebbe pronta a riscattare Matteo Politano, Eddie Salcedo e non solo. I nerazzurri eserciteranno il diritto di recompra per Ionut Radu.

Il club meneghino verserà al Sassuolo circa 20 milioni di euro per l'esterno, reduce da una stagione molto positiva. Differente il discorso per Salcedo, l'Inter lo acquisterà per circa 8 milioni di euro, per poi rigirarlo in prestito proprio al Genoa.

Molto similea Salcedo il percorso di Radu, dato che l'ex Avellino tornerà a Milano, almeno per l'estate, pronti i 15 milioni per "recomprarlo" dal Genoa. Il portiere romeno potrebbe essere rigirato in prestito ai liguri, oppure finire in alcune operazioni di mercato come contropartita, l'opzione più probabile resta la seconda.