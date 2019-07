(GDS) L'Inter si muove per l'alternativa a Lukaku. Affare da 55 milioni

L'Inter starebbe studiando le alternative a Lukaku, viste le difficoltà per arrivare al belga. Per questo i nerazzurri si sarebbero informati per Zapata

La posta che porta a Lukaku è tutt'altro che semplice, per questa ragione l'Inter sta sondando le alternative. Secondo la Gazzetta dello Sport il club nerazzurro avrebbe chiesto informazioni per Duvan Zapata. tuttavia, oltre che con la concorrenza di Atletico e Napoli ci sarebbe da fare 9i conti con le richieste di Percassi. 55 milioni la valutazione del colombiano.