(GDS) L'Inter fa sul serio, Marotta mette nel mirino due big

L'Inter guarda al mercato di gennaio con molta attenzione per capire se si presenteranno delle occasioni di cui si potrà approfittare. La dirigenza nerazzurra tuttavia guarda già oltre, ed in particolare ai colpi da realizzare per l'estate.

E secondo la Gazzetta dello Sport Marotta starebbe pensando a due super colpi. Il primo sarebbe Eriksen, il cui contratto con il Tottenham scadrà a giugno e che sarà probabilmente l'occasione più ghiotta tra i vari parametri zero. Questo comporterà che sul danese ci sarà una concorrenza più che agguerrita.

L'altro nome è quello di Chiesa, che in estate aveva dato i suo consenso a sposare la causa nerazzurra. Tuttavia l'opposizione del presidente Commisso ha fatto si che il giocatore restasse a Firenze. In estate ci sarà un nuovo tentativo. La richiesta è di 60 milioni di euro, ma l'Inter è determinata ad anticipare la Juventus.