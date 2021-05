GdS: Inzaghi potrebbe portare con sè un suo fedelissimo dalla Lazio

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, potrebbe portare con sè un suo fedelissimo che gioca nella Lazio.

Infatti, Stefan Radu è in scadenza di contratto con la squadra biancoceleste e, dal momento che la società non si è fatta avanti per il rinnovo, potrebbe seriamente andare via a zero.

Da qui l'opzione Inter per seguire il suo allenatore ed ex compagno di squadra. Insomma, come già Mancini a suo tempo portò i suoi fedelissimi, anche Inzaghi potrebbe fare lo stesso.