(GDS) Inter scatenata. Chiuso Lukaku, ma il top player sarà un altro

Lukaku ha deciso di disertare gli allenamenti, andando allo scontro con società e tecnico pur di trasferirsi alla corte di Conte.

Barella ha rifiutato tutte le offerte, portando il Cagliari a cederlo all'Inter (e alle cifre di Marotta) per lavorare con l'ex CT.

E ora Dzeko sta forzando la Roma a cederlo.

In definitiva, come riporta la Gazzetta dello sport, il top player nerazzurro è senza ombra di dubbio Conte. I giocatori vogliono unirsi a lui a tutti i costi. Con lui, riporta la rosea, i giocatori sono spremuti e non ci sono margini di trattativa. Ma il leccese si porta dietro l'aura del vincente e la capacaità di tirare fuori il massimo da ognuno.