GdS - Inter, nessuna causa legale a Icardi. Il punto

Mauro Icardi sembrerebbe aver bloccato il mercato dell'Inter. Il giocatore ormai è diventato un caso per la dirigenza targata Suning, con quest'ultima che però non ricorrerebbe ad azioni legali nei confronti dell'attaccante. Ecco quanto affermato dalla "Gazzetta dello Sport":





“E così l’Inter ragiona da una parte con l’esigenza di abbassare i toni il più possibile sulla vicenda Icardi: non ci sono cause legali di mezzo, né tantomeno telefonate di Antonio Conte all’interessato e/o a Wanda Nara, perché in fondo sarebbe come legittimare una differenza che il club nerazzurro ha fatto di tutto, dal caso fascia in poi, proprio per eliminare. Dall’altro lato, l’Inter ha in testa un dribbling, perché il mercato deve andare necessariamente avanti. E a maggior ragione nella costruzione di una squadra nuova. L’Inter che dribbla Icardi prevede la ricerca di un equilibrio finanziario che prescinda dai milioni potenzialmente incassati da Maurito“.