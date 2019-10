(GDS) Inter, nel mirino due talenti italiani, ma c'è anche la Juve. Il punto

L'Inter continua ad avere intenzione di investire sui giovani talenti italiani, dopo aver acquistato in estate Barella e Sensi, ed aver portato in prima squadra bastoni.

Stando alla gazzetta dello sport i prossimi obiettivi sarebbero Chiesa e Tonali. Il primo sembra essere pronto ad andare allo scontro con Commisso per forzare la cessione. Il neo presidente viola preferirebbe la pista estera, mentre in Italia l'Inter dovrà vedersela con la Juventus.

Per Tonali invece, che non vuole rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021, si scatenerà, con ogni probabilità, una vera e propria asta. Anche qui, oltre alla Juventus, ci sono numerosi estimatori all'estero.