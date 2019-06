GdS - Inter, Lazaro a un passo. Intesa vicina con l'Hertha

Sarà Valentino Lazaro il primo acquisto per Conte: il club nerazzurro e l’Hertha Berlino sono ormai vicini a trovare un accordo sulla base di diciotto milioni più due di bonus, come si legge dalle colonne della "Gazzetta dello Sport":





“Alla fine Valentino Lazaro potrebbe superare tutti e diventare il primo acquisto (dopo l’ingaggio di Godin) dell’estate interista. L’esterno destro austriaco dell’Hertha Berlino è valutato oltre 20 milioni e il club nerazzurro è ormai vicino alla cifra, anche per evitare inserimenti di altri club: l’affare può chiudersi a 18 milioni più 2 di bonus, questa è l’offerta dell’Inter. Padre angolano, madre greca, Lazaro fu vicino ai nerazzurri già nel 2012: allora aveva 16 anni e un passato recente da freestyler. Ausilio ne chiuse l’acquisto dal Salisburgo, poi l’affare saltò per volere della madre. Per i minorenni i trasferimenti sono possibili solo se si trasferisce l’intera famiglia e mamma Lazaro alla fine preferì lasciarlo in Austria. Ora Valentino cammina da solo e copre la fascia come piace a Conte: le sue treccine potrebbero infine approdare a Milano“.