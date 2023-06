(GdS) Inter ferma, il Milan punta allo scherzo più feroce

di Redazione, pubblicato il: 22/06/2023

(Inter) Il mercato dell’Inter segue una sola regola, vendere prima di comprare. Una strada che già lo scorso anno ha prodotto effetti negativi assorbiti solo grazie all’abilità dello staff nerazzurro ma che rischia di ripetersi anche in questa sessione. La strada di Frattesi sembra deviare rapidamente verso Milanello dove i padroni di casa si troveranno il tesoro proveniente dalla cessione di Tonali. Vicario sembra già in procinto di prendere l’aereo che lo porterà a Londra sponda Spurs. Perfino l’0acquisto del giovanissimo Bisseck (7 milioni di clausola rescissoria) è fermo ai box perchè la clausola non è stata pagata e ora l’entourage del giocatore vuole alzare la richiesta per il suo assistitito.

In tutto questo polverone arriva in nottata la perla della Gazzetta dello Sport secondo la quale il Milan avrebbe in animo di tentare lo scherzo più feroce ai rivali nerazzurri.

“In queste ore a Casa Milan è nata un’idea clamorosa. Il Milan pensa a Romelu Lukaku, che tra otto giorni, alla fine della stagione ufficiale, tornerà al Chelsea dopo il prestito all’Inter. Difficile resti a Londra. L’Inter sta parlando con i Blues e Piero Ausilio è già stato in Inghilterra per chiedere il rinnovo del prestito a condizioni più vantaggiose, forte del fatto che Lukaku ha sempre detto all’Inter di voler restare. Il Milan però pensa al clamoroso doppio colpo da derby, Frattesi più Lukaku, con l’idea di trattare col Chelsea anche l’acquisto del cartellino a titolo definitivo. Quanto costa Lukaku? Meno di quanto si pensi. Il Chelsea da bilancio lo ha pagato 109 milioni più bonus ma non chiederà nulla di simile. Può accettare anche un’offerta intorno ai 40 milioni, che l’Inter al momento non può pagare ma il Milan… sì.”

Basterà anche stavolta la volontà del gigante belga?