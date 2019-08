GdS - Inter, c'è una lunga lista di esuberi: la situazione

Non solo Mauro Icardi. Oltre all'attaccante argentino, diversi altri giocatori nerazzurri, con ogni probabilità, lasceranno l'Inter entro la fine di questa finestra di calciomercato.

Questo il punto della situazione che si legge nel sito de "La Gazzetta dello Sport": "Andiamo in ordine di reparto, partendo dalla difesa, dove i discorsi sono più definiti (nessuna aggiunta in programma): da risolvere solo la questione Dimarco. Il terzino sinistro tornato dal prestito col Parma ha come possibili destinazioni il Torino o il Cagliari (se non si concretizzasse l'arrivo di Luca Pellegrini dalla Juventus). A centrocampo sono in uscita Borja Valero, per cui proseguono i contatti con la Fiorentina, e Joao Mario, la cui destinazione da settimane sembra essere il Monaco di Jardim, anche se non è ancora arrivata un'offerta congrua, visto che di tutti gli esuberi il portoghese è quello col costo del cartellino più alto.

Poi c'è l'attacco dove oltre a Icardi sono in uscita Puscas, Colidio e Longo. Il romeno ha tante pretendenti, in varie parti d'Europa, dopo il buon Europeo Under 21: lui vorrebbe una chiamata dalla Premier, per ora dall'Inghilterra si sono fatti vivi solo club di Championship. Futuro inglese anche per Colidio (oltre al Leeds si è interessato il Newcastle), mentre per Samuele Longo è vicino un ritorno in Spagna. Sembrava fatta per il Deportivo La Coruna, ma sono spuntate concorrenti".