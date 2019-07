(GDS) Icardi: Juve e Napoli è scontro totale, l’Inter sorride

La Juventus non può più dormire tra due guanciali per Icardi, Ne dà notizia la Gazzetta dello Sport evidenziando come l’inserimento deciso del Napoli stia creando l’effetto asta, con l’Inter spettatrice interessata.De Laurentiis sarebbe disponibile come non mai ad accogliere le richieste di Ancellotti per per permettere al Napoli l’ulteriore salto di qualità: “prima Manolas, probabilmente James Rodriguez, adesso proprio Icardi per il quale è pronto a offrire all’Inter 60 milioni”.

Prima di addentrarsi nella trattativa con l’Inter anche il Napoli sarà costretto a fare cassa con qualche cessione. “Giuntoli sta lavorando intensamente per piazzare i giocatori in esubero: Inglese, Rog, Ounas, Verdi e Mario Rui che non rientrano nei piani tecnici. Higuain e Mandzukic sono, invece, gli attaccanti che dovrebbero abbandonare la Continassa per far posto allo spasimante Icardi. Senza scordare Kean, anche lui in discussione in queste settimane.”