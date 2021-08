GdS - Contatto Pjanic-Inter, ma il bosniaco può arrivare solo in un caso

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla di un contatto tra l'Inter e Miralem Pjanic, giocatore in uscita dal Barcellona.

Secondo quanto riportato dalla rosea, il bosniaco è alla ricerca di una sistemazione per la prossima stagione, e la sua prima scelta resta la Juventus, che però in questo momento non ha la forza economica per concludere l'affare. L'Inter potrebbe diventare un'opzione concreta, ma solo in caso di addio in questa sessione di mercato di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato ha un contratto in scadenza tra undici mesi, e secondo la Gazzetta non è impensabile che possa partire già quest'estate per permettere al club di monetizzare dalla sua cessione. In quel caso, si aprirebbe concretamente lo scenario che porta all'ex giocatore della Juventus, ma solo in prestito e con ingaggio pagato in parte dal suo attuale club.