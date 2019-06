(GDS) Chiesa sfuma definitivamente. Futuro a sorpresa per lui?

Federico Chiesa è sempre più lontano dall'Inter. Ma stando a quanto riportato dalla GDS questa mattina potrebbe essere lontano da qualsiasi club diverso dalla fiorentina.

Il prossimo proprietario Commisso infatti vorrebbe tentare una missione che fino a poco fa appariva impossibile, ossia trattenere Chiesa a Firenze.

"Il punto d’incontro per un possibile accordo potrebbe essere individuato così: rinnovo del contratto per un anno con un aumento importante di stipendio (3 milioni netti) e in più Federico potrebbe cedere alla Fiorentina l’utilizzo dei diritti d’immagine. Così la parte economica più o meno sarebbe all’altezza delle offerte pervenutegli. In più l’attaccante viola magari cercherà di strappare al nuovo presidente la promessa che nel caso anche il prossimo anno la Fiorentina non riuscisse a conquistare un posto in Europa allora sarà libero di accasarsi altrove. La partita è da giocare".