(GdS) Caos Icardi, anche Massimo Moratti tra le sue colpe

Continuano ad uscire interpretazioni diverse sulle motivazioni che hanno portato all'esclusione definitiva di Icardi dall'ambiente nerazzurro. L'ultima in ordine di tempo è quella della Gazzetta dello Sport. "A dispetto dei toni soft, quello di ieri è un punto di non ritorno. Ormai Maurito ha compreso di non poter battere più le carte e deve riflettere sul da farsi, anche perché la famiglia Zhang è stata risoluta nel concordare la linea con i suoi manager: rinuncia all’ex capitano, costi quel che costi. L’ostracismo societario è figlio delle vecchie insubordinazioni, ma soprattutto è dovuto ad una presenza ritenuta ormai ingombrante (compresa l’alleanza con Moratti).

Nel periodo più violento delle polemiche dopo il ritiro della fascia di capitano, Wanda Nara aveva cercato una sponda nell'ex Presidente del Triplete per cercare di arginare lo scontro. Poi era arrivata l'intermediazione dell'avvocato Nicoletti, chiamato da Icardi per rappresentare le proprie ragioni con la società. Evidentemente anche questo sta pesando molto sulle scelte della dirigenza nerazzurra.