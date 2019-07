Galliani, su Icardi e Dzeko l'ex AD del Milan manda un messaggio all'Inter

Dopo la gloriosa esperienza da Amministratore Delegato del Milan sotto la presidenza di Silvio Berlusconi, con quest'ultimo Adriano Galliani da un paio di anni lavora per portare nel grande calcio il Monza.

Ai microfoni di Sportmediaset l'ex AD rossonero ha parlato di questa nuova nuova avventura in maniera senza dubbio ambiziosa. L'attenzione di Galliani però, si è concentrata su Edin Dzeko e Mauro Icardi. Il primo stava per ingaggiarlo ai tempi del Milan, al secondo invece lo ha scherzosamente invitato ad approdare al suo Monza. Queste le parole:

"Edin è un attaccante che amo moltissimo, passai un week-end a Sarajevo per portarlo al Milan ma poi arrivò l'offerta importante del Wolfsburg. Icardi? E' l'attaccante che mi intriga di più, se venisse a Monza non avrebbe il fastidio di spostarsi da Milano". Insomma, l'ex Samp resta ancora stimato ma l'Inter non sembra intenzionata a cambiare idea.