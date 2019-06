Gagliardini, per il centrocampista spunta l'ipotesi Torino: scambio con Izzo?

Sarà una sessione di mercato estiva spumeggiante in quel di Corso Vittorio Emanuele. Oltre al mercato in entrata, la dirigenza meneghina è attivissima anche sul fronte esuberi.

Tra questi, potrebbe rientrare Roberto Gagliardini. L'ex Atalanta infatti, non sembra convincere il neo-tecnico interista Antonio Conte. Pertanto, la meta piemontese per il classe '94 potrebbe essere il luogo ideale per trovare maggiore continuità.

Dal canto suo il club interista chiede 15 milioni di euro, ma occhio anche all'ipotesi di scambio con Armando Izzo, difensore centrale che intriga molto i nerazzurri.