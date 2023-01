Gagliardini-Inter, è finita: al suo posto c’è già il nome da regalare ad Inzaghi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/01/2023

Gagliardini-Inter, l’avventura del centrocampista è finita. Dopo la partita di ieri, l’ex calciatore dell’Atalanta, ai microfoni di Sky Sport, si è lasciato andare ad uno sfogo in cui ha preannunciato il suo addio alla maglia nerazzurra in estate a parametro zero. La situazione del giocatore è chiara: la dirigenza interista non ha in programma di offrire il rinnovo e la sua intenzione è quella di andare a fare un’altra esperienza altrove.

Ma, ovviamente, l’addio di Gagliardini all’Inter costringerà la società nerazzurra ad un compito per niente facile, viste le scarse finanze del club. Per questo, in viale della Liberazione, si vociferà già il nome del sostituto che, quest’anno, sta facendo davvero molto bene in questa sua prima stagione tra i professionisti.

Gagliardini-Inter, l’addio sarà definitivo a giugno. Il club nerazzurro ha già trovato il nome del sostituto

Dunque, come anticipato, Roberto Gagliardini lascerà l’Inter a parametro zero la prossima stagione. La società, infatti, ha deciso di non rinnovare il suo contratto e lui non ha intenzione di continuare la sua avventura in nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in viale della Liberazione, hanno già in mente il nome del sostituto del centrocampista bergamasco.

Si tratta del canterano Giovanni Fabbian, in prestito alla Reggina. Il giovane classe 2003, sta giocando una stagione strordinaria in maglia amaranto e la società avrebbe trovato in lui la soluzione adatta al centrocampo interista. Ecco che, dunque, dopo essere allenato da Pippo Inzaghi, Fabbian potrebbe essere allenato dall’altro fratello Inzaghi, Simone. Si iniziano a delineare le prime strategie per la futura rosa del club nerazzurro. Con Fabbian come possibile protagonista.