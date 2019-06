Gagliardini, Conte lo blinda: il centrocampista non è sul mercato

Inizialmente si pensava potesse essere un'ottima pedina per monetizzare oppure da usare come merce di scambio. Invece, dalle colonne della Gazzetta dello Sport di oggi, si apprende che Antonio Conte non ha alcuna intenzione di privarsi di Roberto Gagliardini.

Il giocatore infatti, che quest'anno in Serie A ha collezionato 19 presenze (per un totale di 1085 minuti giocati) condite da 4 reti, recentemente è stato sondato anche da Torino e Fiorentina. Sulla situazione relativa all'ex centrocampista dell'Atalanta però, la rosea sottolinea:

"Antonio Conte punta forte sul giocatore, è convinto di poter rivedere il Gaglia dell'Atalanta e dei primi mesi interisti. Le sue caratteristiche di incontrista e le sue doti fisiche non sono comuni nella rosa interista, per cui l'ex c.t. azzurro lo ha tolto da mercato e intende rilanciarlo nella prossima stagione".